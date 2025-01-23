«Никто не хочет нас видеть»: экс-тренер сборной России о поездке на Олимпиаду

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российским спортсменам будет сложно пробиться на ближайшие зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году. Его слова приводит «Советский спорт».
«Европа делает то, что ей говорят, а сейчас они будут делать то, что им говорят из-за океана. Никто не хочет нас видеть, никто нас не хочет слышать, потому что мы действительно очень сильны во всех планах, в том числе и в спортивных», — заявил Плющев.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.
IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.
Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Ранее тренер из Канады заявил, что ждет Россию на Олимпиаде-2026.