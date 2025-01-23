«Никто не хочет нас видеть»: экс-тренер сборной России о поездке на Олимпиаду

Тренер Плющев не верит, что сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российским спортсменам будет сложно пробиться на ближайшие зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году. Его слова приводит «Советский спорт».

«Европа делает то, что ей говорят, а сейчас они будут делать то, что им говорят из-за океана. Никто не хочет нас видеть, никто нас не хочет слышать, потому что мы действительно очень сильны во всех планах, в том числе и в спортивных», — заявил Плющев.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее тренер из Канады заявил, что ждет Россию на Олимпиаде-2026.