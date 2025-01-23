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«Никто не хочет нас видеть»: экс-тренер сборной России о поездке на Олимпиаду

Тренер Плющев не верит, что сборная России по хоккею сыграет на Олимпиаде
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российским спортсменам будет сложно пробиться на ближайшие зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2026 году. Его слова приводит «Советский спорт».

«Европа делает то, что ей говорят, а сейчас они будут делать то, что им говорят из-за океана. Никто не хочет нас видеть, никто нас не хочет слышать, потому что мы действительно очень сильны во всех планах, в том числе и в спортивных», — заявил Плющев.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее тренер из Канады заявил, что ждет Россию на Олимпиаде-2026.

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