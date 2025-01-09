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Стало известно, состоится ли матч России и Азербайджана

Sport24: Россия и Азербайджан приостановили переговоры о товарищеском матче
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Александр Вильф/РИА Новости

Россия и Азербайджан приостановили переговоры о футбольном товарищеском матче национальных команд. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что на одном из последних собраний Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представители Российского футбольного союза (РФС) и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обсуждали возможное проведение игры в первой половине 2025 года, но до официальных переговоров о матче дело не дошло. Теперь же возможная встреча не обсуждается из-за напряженности в отношениях двух стран.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России и российские клубы с 2022 года проводят только товарищеские поединки с иностранными командами.

Ранее экс-футболист сборной России рассказал, когда страну вернут на международную арену.

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Футбол. Чемпионат России
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