Стало известно, состоится ли матч России и Азербайджана

Россия и Азербайджан приостановили переговоры о футбольном товарищеском матче национальных команд. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Утверждается, что на одном из последних собраний Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представители Российского футбольного союза (РФС) и Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) обсуждали возможное проведение игры в первой половине 2025 года, но до официальных переговоров о матче дело не дошло. Теперь же возможная встреча не обсуждается из-за напряженности в отношениях двух стран.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России и российские клубы с 2022 года проводят только товарищеские поединки с иностранными командами.

Ранее экс-футболист сборной России рассказал, когда страну вернут на международную арену.