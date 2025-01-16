Роналду станет совладельцем «Аль-Насра»

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду станет совладельцем клуба после переподписания нового контракта с командой. Об этом сообщает Marca.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба. Его заработная плата составит €183 млн в год и станет самой высокой среди футболистов.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей. Всего за команду он провел 90 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 81 гол.

9 января футболист забил мяч в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда». На 42-й минуте игры Роналду реализовал пенальти. Таким образом, футболист оформил свой первый гол в 2025 году и отличился в 24-м календарном году подряд. Он стал первым футболистом в истории, которому это удалось.

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