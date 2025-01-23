«Чемпионат» и PARI будут освещать главные события в теннисе

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) будет сотрудничать с букмекерской компанией PARI в освещении главных событий в теннисе. Об этом сообщили в редакции издания.

Отмечается, что эксклюзивной площадкой в рамках партнерства станет Теlegram-канал «Чемп.Теннис». Его подписчики получат доступ к специализированным материалам и предложениям: аналитике, коэффициентам, статистике, а также новым конкурсам и специальным предложениям.

За прошлый год Теlegram-канал «Чемп.Теннис» увеличил количество подписчиков на 51%.

В редакции «Чемпионата» и PARI считают, что партнерство откроет новую страницу в развитии сообщества, делая спорт ближе и доступнее для всех.

Ранее сообщалось, что «Чемпионат» запустил голосование «Прорывы года в российском спорте». Болельщики смогут отметить российских спортсменов, которые, по их мнению, добились наибольших успехов в 2024 году.

Читатели портала смогут выразить признательность тем, кто сделал этот год незабываемым в мире российского спорта, отметили в редакции.