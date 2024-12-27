Читатели портала «Чемпионат» выберут самых вдохновляющих российских спортсменов года

Болельщики смогут отметить российских спортсменов, которые, по их мнению, добились наибольших успехов в 2024 году. Такую возможность предоставил спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co), запустивший голосование «Прорывы года в российском спорте». Об этом сообщили в редакции издания.

Читатели портала смогут выразить признательность тем, кто сделал этот год незабываемым в мире российского спорта, отметили в редакции.

Среди номинантов — звезды различных дисциплин. Так, например, читатели могут поддержать 18-летнего пловца Мирона Лифинцева, установившего новый мировой рекорд среди юниоров на 100-метровке или сильнейшего участника чемпионата России по фигурному катанию в Омске и звезду соцсетей после исполнения сложнейшего четверного акселя Владислава Дикиджи.

Кроме того, можно проголосовать за серебряную медалистку Олимпиады-2024 по теннису Диану Шнайдер, которая за год стремительно взлетела из первой сотни мирового рейтинга до 13 места, молодую звезду футбола Алексея Батракова, чей гол в первой игре за Сборную России стал настоящей сенсацией и многих других выдающихся спортсменов страны.

Народный опрос продлится до 31 декабря. Итоги подведут в начале января 2025 года, а победители получат не только памятные награды, но и признание тысяч болельщиков по всей стране.