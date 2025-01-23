Известны команды, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов

Стали известны 9 из 12 команд, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов

22 января прошли матчи седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых определились клубы, которые досрочно завершили свое выступление в главном европейском турнире.

Шансов на выход в плей-офф турнира больше не имеют испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Штурм», в активе которых всего по три очка, а также чешская «Спарта», набравшая четыре очка, и итальянская «Болонья», заработавшая на балл больше.

Еще в декабре шансов на проход в следующий раунд лишились швейцарский «Янг Бойз», братиславский «Слован» и немецкий «РБ Лейпциг». Эти команды проиграли первые шесть матчей в сезоне Лиги чемпионов.

За плей-офф не смогут побороться еще три команды.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице. Первые восемь клубов сразу отправятся в плей-офф, а команды, занявшие с 9 по 24 места, сыграют стыковые матчи.

Последний тур группового этапа состоится 29 января.

Ранее стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов.