Селихова назвали способным усилить любую команду РПЛ

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов может усилить любую команду Российской премьер-лиги (РПЛ), если в него будет верить главный тренер. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«В любой команде он может заиграть, если в него будет верить тренер. У нас очень сильная вратарская школа, и он хороший вратарь. Сказать, что в какой-то команде вратари сильнее, я не могу. Просто ему нужно попасть в свою команду, где у него пойдет игра», — полагает Гладилин.

Селихов выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

Ранее Гладилин заявил, что у Селихова не было шансов пробиться в основу «Спартака».