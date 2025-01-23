«Куплю все, что хочешь»: Соболенко обратилась к сопернице после матча на AO

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о трудностях соперничества с испанкой Паулой Бадосой, которую она обыграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Надеюсь, она до сих пор моя подруга. То есть я уверена, что ближайший час или день она будет меня ненавидеть, это нормально. А потом мы снова станем друзьями, будем тусоваться, ходить по магазинам. <...> Обещаю, Паула, мы пойдем по магазинам и я куплю все, что ты захочешь!» — заявила Соболенко.

Соболенко и Бадоса — лучшие подруги.

Встреча, которая продолжалась 1 час 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2. Соболенко сделала две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету ее соперницы четыре эйса, столько же двойных ошибок, а также единственный заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей Соболенко сразится с победительницей противостояния между польской теннисисткой Игой Швентек, занимающей второе место в мировом рейтинге, и представительницей США Мэдисон Киз.

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