Ветеран «Спартака» считает, что у Селихова не было шансов пробиться в основу

Тренер Гладилин: у вратаря Селихова уже не было шансов в «Спартаке»

Бывший вратарь московского «Спартака» Александр Селихов не мог выдержать конкуренцию с Александром Максименко и не имел шансов пробиться в основной состав команды. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил экс-футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин.

«Шансов в «Спартаке» у него не было. Максименко сейчас в расцвете сил, он сильнее. А сидеть в запасе Селихову уже нет резона. Он в таком возрасте, что надо или быть основным вратарем, или завершать карьеру. Я считаю, что решение правильно. Ему надо играть, а завершать запасным голкипером — это неправильно», — считает Гладилин.

Селихов выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны. Соглашение вратаря со «Спартаком» было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Ранее «Спартак» осудили за разрыв контракта с Селиховым.