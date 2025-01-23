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«Безопаснее, чем в США»: боец UFC Царукян о жизни в России

Боец UFC Царукян заявил, что в России безопаснее, чем в США
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Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/Reuters

Первый номер рейтинга UFC в легком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян, который представляет Армению, в подкасте JAXXON ответил, где он чувствует себя безопаснее – в России или США.

«Безопасно ли в России? Да, безопасно. Мне кажется, что в России безопаснее, чем в США», — сказал Царукян.

20 марта 2019 года Царукян подписал контракт с UFC, а ровно через месяц проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей, данный поединок стал боем вечера в рамках турнира UFC Fight Night:. В тот вечер боец стал первым соперником в карьере Махачева, который смог оформить ему тейкдаун.

Царукян и Махачев должны были провести еще один поединок — на турнире UFC 311 19 января, однако Царукян снялся из-за травмы спины за два дня до боя. В итоге Махачев установил рекорд по победам в титульных боях в легком весе, одолев бразильца Ренато Мойкано, который экстренно заменил Царукяна.

В последний раз Царукян выходил в октагон в апреле 2024 года, он победил раздельным решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

Ранее глава UFC рассказал, когда Царукян снова подерется за титул.

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