Капитан СКА получил серьезную травму

Капитан и защитник петербургского СКА Александр Никишин получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ярославским «Локомотивом» и был перемещен в список травмированных игроков. Об этом сообщила пресс-служба клуба в Telegram-канале.

«Саша – настоящий боец, предыдущий матч домашней серии завершал с травмой, полученной после удара в голову, но помог команде победить, боролся до конца вместе со всеми. Здоровья от всей души!» — указано в сообщении СКА.

Поединок состоялся 21 января и завершился победой СКА на домашней арене со счетом 5:2. Инцидент с Никишиным произошел в первом периоде: игрок «Локомотива» Максим Шалунов неудачно столкнулся с капитаном СКА, который из-за этого упал и не сразу смог подняться со льда.

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ по итогам эпизода принял решение наложить на Шалунова наказание по п.1.8.2 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Неправильная атака) и подвергнуть его денежному штрафу.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ Никишин сыграл 43 поединка и набрал 29 (11+18) очков при полезности «плюс 15».

Ранее «Спартак» потерпел четвертое поражение в пяти последних играх.