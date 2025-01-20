«Спартак» потерпел четвертое поражение в пяти последних играх

Московский «Спартак» проиграл нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде». Команды не смогли выявить победителя в основное время, три периода завершились со счетом 2:2. В составе нижегородской команды шайбами отметились Александр Пашин и Герман Рубцов, за столичный клуб забили Андрей Белевич и Сергей Гончарук. Исход игры был решен в серии послематчевых буллитов, победный бросок нанес Илья Чефанов.

Для «Спартака» это поражение стало четвертым в пяти последних играх регулярного чемпионата. Команда идет на третьей строчке Западной конференции КХЛ, набрав 60 баллов. Хоккеисты «Торпедо» выиграли второй матч подряд. Команда с 50-ю очками занимает восьмое место на «Западе».

В следующем матче «Спартак» 25 января сразится с ярославским «Локомотивом», игра начнется в 14:00 по московскому времени. «Торпедо» 23 числа на своем стадионе примет хабаровский «Амур». Начало встречи — 19:30 мск.

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