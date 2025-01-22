Переговоры о контракте сбежавшего из России футболиста с новым клубом зашли в тупик

«Матч ТВ»: переговоры с «Ботафого» по трансферу Бителло зашли в тупик

Переговоры между бразильским «Ботафого» и московским «Динамо» по поводу перехода полузащитника Бителло зашли в тупик. На данный момент стороны не могут прийти к соглашению. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник.

«Есть разногласия по условиям трансфера, и если договориться не получится, то игроку придется остаться. Тем не менее, переговоры с «Ботафого» дошли до серьезной стадии, Бителло хочет именно в этот клуб. Других реальных претендентов на него нет», — заявил собеседник.

13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач.

«Динамо» перед зимней паузой в Российской Премьер-лиге (РПЛ) оказалось на четвертом месте в турнирной таблице, в активе подопечных Марцела Лички 35 баллов.

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