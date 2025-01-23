«ПСЖ» без Сафонова отыгрался с 0:2 и победил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«ПСЖ» отыгрался с 0:2 и выиграл у «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» вырвал победу у английского «Манчестер Сити» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

Все голы случились во втором тайме. Сначала дважды отличились игроки «Сити» — на 50-й минуте забил Джек Грилиш, а на 53-й — Эрлинг Холанд. Однако «ПСЖ» сумел сравнять: на 56-й минуте отличился Усман Дембеле, а на 61-й — Брэдли Баркола. На 78-й минуте отличился 20-летний хавбек Жоау Невеш, а на 90+6 минуте еще один гол забил Гонсалу Рамуш.

Российский вратарь Матвей Сафонов провел матч на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Обе команды идут на грани зоны плей-офф — туда попадают 24 команды. После этой победы «ПСЖ» идет 22-м с 10 очками, а «Сити» — 25-м с восемью баллами.

В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с немецким «Штутгартом», «Манчестер Сити» дома примет бельгийский «Брюгге».

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