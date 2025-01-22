Песков отреагировал на претензии чемпиона мира по шахматам

Пресс-секретарь президента Владимира Путина, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков заявил, что организация оказывала поддержку гроссмейстеру Володару Мурзину. Его слова приводит РБК.

«ФШР оказывала поддержку Мурзину. А что касается желания или нежелания перейти под другой флаг, ну, это право каждого спортсмена и каждого шахматиста. Насильно здесь мил не будешь», — заявил Песков.

Ранее Мурзин заявил, что не планирует выступать в российских турнирах и не хочет иметь дел с ФШР.

В январе 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду. Заключительный тур мирового первенства 18-летний Мурзин провел с Кареном Григоряном из Армении. Россиянин играл белыми фигурами, встреча завершилась вничью. Он стал третьим в истории российским чемпионом мира по быстрым шахматам с момента проведения первого официального турнира в 2012-м. Весь пьедестал заняли российские шахматисты. На втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий.

Мурзин стал гроссмейстером в 2022 году, он — мастер спорта России (2020), призер командного чемпионата России, победитель и призер ряда юниорских соревнований.

Ранее Мурзин рассказал о трудном детстве.