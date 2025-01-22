Единая лига ВТБ отстранила судей матча с участием ЦСКА

Единая лига ВТБ отстранила судей матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань», в котором армейцы потерпели первое домашнее поражение. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

«Единая Лига ВТБ оценивает судейство матча как квалифицированное. Однако, последние 2 минуты основного времени матча судьи совершили 4 ошибки, которые не повлияли на итоговый результат матча. Данная судейская бригада не будет допущена к работе на ближайших матчах», — заявили в пресс-службе.

19 января ЦСКА на домашнем паркете уступили «Локомотиву-Кубани» со счетом 104:106. Уступая шесть очков за минуту до конца, армейцы имели шанс на победу: трехочковый бросок с сиреной не реализовал серб Алекса Аврамович.

Это поражение стало для ЦСКА четвертым в сезоне, вторым за месяц от краснодарского коллектива и первым на своей арене.

Несмотря на это, ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ, имея 22 победы. «Локомотив-Кубань» идет четвертым, у команды 20 побед и 6 поражений.

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