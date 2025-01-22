Стало известно, будет ли переизбираться глава РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков будет участвовать в выборах главы организации, несмотря на введенные против него санкции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что наложенные на Дюкова санкции не должны коснуться внутренней работы РФС. Также источники утверждают, что под санкциями также находятся и главы «некоторых других федераций».

10 января США ввели санкции против Дюкова.

Действующий президент РФС занимает свою должность с 2019 года. В феврале 2021 года Дюков был переизбран на новый четырехлетний срок на безальтернативной основе. В ноябре он заявил о намерении переизбраться на новый срок.

Выборы состоятся 2 февраля 2025 года на конференции РФС.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее спортивный юрист заявил, что в мире привыкли жить без России.