Юрист Прокопец: в мире привыкли жить без России

Юрист Прокопец заявил, что в международном сообществе привыкли жить без России

Спортивный юрист Михаил Прокопец в интервью «Матч ТВ» заявил, что российские клубы и сборная на данный момент не имеют шанса вернуться на международную арену.

По его словам, руководящие футбольные организации не готовы на послабления в отношении возвращения представителей России.

«В международном сообществе уже привыкли как-то жить без России. Небо не упало на землю после санкций в отношении россиян. В мире посмотрели, что все нормально — ничего не произошло», — заявил Прокопец.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее в Турции выступили за возвращение сборной России.