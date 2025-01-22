Мостовой о российском игроке «Реал Сосьедад»: он еще может вернуться в Россию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался об игроке испанского «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне, который в этом сезоне не провел ни одного матча из-за травм, заявил, что он еще может вернуться в Россию, передает «Чемпионат».

«У Арсена есть преимущество, он еще молодой игрок. Даже если у него не получится, ему всего 21 год и в любой момент может вернуться в Россию. Другое дело — век футболиста кроток», — сказал Мостовой.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля. 4 января он впервые после травмы попал в заявку команды на матч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реала Сосьедад».