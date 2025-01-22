Игру Овечкина назвали божьим даром

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин заявил, что игра форварда «Вашингтона» Александра Овечкина является божьим даром, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Игра Овечкина — божий дар. Он умеет забивать, и неважно, сколько ему лет, он все еще хорошо двигается. Здорово, что есть возможность играть против него», — сказал Подколзин.

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский форвард не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

Ранее Овечкин отреагировал на похвалу от Трампа в свой адрес.