Стала известна сборная, которая не против провести матч с Россией

Сборная Иордании не против провести товарищеский матч с Россией

В пресс-службе Иорданской футбольной ассоциации заявили, что не против провести товарищеский матч против сборной России, передает Sport24.

«Если появится такая возможность, то, конечно, Иордания хотела бы сыграть со сборной России», — сказали в пресс-службе Иорданской футбольной ассоциации.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Отбор к чемпионату мира начнется в марте 2025 года.

Ранее была названа сильнейшая лига мира.