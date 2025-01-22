В США назвали две точные даты, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

В НХЛ считают, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в апреле 2025 года

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проанализировала среднюю результативность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и назвала точные даты, когда он может установить новый рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ, передает Sport24.

В текущем сезоне средняя результативность Овечкина составляет 0,7 гола за игру. Если Овечкин продолжит забрасывать шайбы с такой же статистикой, то превзойдет рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ 5 апреля 2025 года в матче против «Чикаго».

В среднем за карьеру Овечкин забрасывает 0,6 шайб за матч. При таком раскладе Овечкин побьет рекорд Гретцки 16 апреля 2025 года в матче с «Айлендерс».

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский форвард не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

Ранее Овечкин рассказал о сложности по взятию рекорда Гретцки.