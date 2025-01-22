Овечкин рассказал о сложности по взятию рекорда Гретцки

Овечкин о погоне за рекордом Гретцки: ты играешь против лучших защитников

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) сложно побить, передает пресс-служба команды.

«Пусть мне осталось 20 шайб до рекорда и 21, чтобы его побить, в этой лиге сложно забивать голы. Ты играешь против лучших защитников. В игре может быть всего один или два шанса, их нужно использовать», — сказал Овечкин.

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский форвард не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

Ранее Овечкин рассказал о своих отношениях с Гретцки.