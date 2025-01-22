Экс-футболист Мамаев о бывшей жене: более мерзкого человека в жизни я не встречал

Бывший футболист сборной России Павел Мамаев на YouTube-канале Федора Смолова Smol Talk высказался о своей экс-супруге Алане, назвав ее мерзким человеком.

«Человек настолько испоганил меня как отца. Испоганил мою связь с дочерью. Я считаю себя отличным отцом. Ужас и кошмар то, что она сделала с нашими отношениями. Более мерзкого человека в жизни я не встречал», — сказал Мамаев.

Алана Мамаева получила известность после развода с футболистом. Они расстались из-за измен спортсмена. Модель обвиняла бывшего мужа, что он финансово не поддерживает их общую дочь.

Меньше чем через год после развода Павел Мамаев вступил в брак с блогершей Надеждой Санько. В 2022 году у них родился первенец — сын Тимофей. 12 мая 2024 года супруги сообщили, что ждут второго ребенка.

В апреле 2022 года Мамаев выиграл суд у экс-супруги. Он добился снижения процентов алиментов. Мамаев должен был отдавать на содержание дочери треть своей заработной платы, но сумма была сокращена вдвое. По словам модели, спортсмен выплачивает 11 095 руб. в месяц за алименты.

Ранее Алана Мамаева раскрыла траты в сотни тысяч рублей на машину в год.