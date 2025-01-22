Овечкин рассказал о своих отношениях с Гретцки

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что гордится своими отношениями с Уэйном Гретцки, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я поздравил его с днем ​​рождения в прошлом году. Я не пишу ему сообщения каждый день, и, конечно, он бы и не отвечал. Но я очень горжусь своими отношениями с ним», — сказал Овечкин.

22 января «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский форвард не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

Ранее Овечкин отреагировал на похвалу от Дональда Трампа в свой адрес.