Экс-игрок сборной России: хочется, чтобы наша команда играла с хорошими соперниками

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможных матчах сборной России с командами из Азии и Африки, заявив, что ему хочется, чтобы россияне играли с хорошими соперниками, передает Vprognoze.ru.

«Не знаю, как насчет топ-соперников, но хочется, чтобы наша сборная играла с хорошими командами, не теряла навыков и темпа. Хотелось бы, чтобы они радовали болельщиков своей игрой и победами», — сказал Булыкин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее польская футболистка «Зенита» объяснила, почему не уехала из России из-за СВО.