Польская футболистка «Зенита» объяснила, почему не уехала из России из-за СВО

Польская футболистка петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска заявила, что чувствует себя комфортно и безопасно в России, и объяснила, почему не покинула страну после начала СВО. Ее слова приводит Sport24.

«Во-первых, у меня был долгосрочный ĸонтраĸт с «Зенитом». Спорт для меня вне политиĸи, поэтому я просто должна была продолжать делать свою работу. Во-вторых, всего за год Петербург и Россия разбили все негативные мифы о стране, город и команда стали для меня вторым домом, я обрела много новых друзей», — заявила футболистка.

Спортсменка выступает за петербургский клуб с 2021 года.

В сезоне 2024 года Гживиньска сыграла в 24 матчах за «Зенит» в чемпионате России, забив 19 мячей. Она стала лучшим бомбардиром турнира. Футболистки «Зенита» выиграли чемпионат. Второе место занял московский ЦСКА, замкнул тройку сильнейших столичный «Спартак».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Гживиньска рассказала, что ей угрожали из-за игры в «Зените».