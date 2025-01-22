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«Вашингтон» Овечкина в гостях одержал волевую победу над «Эдмонтоном»

Овечкин не отметился результативными действиями в победном матче с «Эдмонтоном»
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Perry Nelson/USA TODAY Sports/Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречались в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». Столичная команда одержала волевую победу со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на 4-й минуте благодаря точному броску Леона Драйзайтля. «Кэпс» отыгрались шесть минут спустя, отличился Том Уилсон. Во втором периоде Мэтт Рой броском от синей линии вывел гостей вперед, а в заключительной 20-минутке команды обменялись голами Пьера-Люка Дюбуа, забросившего победную шайбу, и Кори Перри.

Благодаря этому успеху «Вашингтон» продлил результативную серию до 11 матчей, а победную — до пяти. «Столичные» упрочили лидерство в НХЛ, набрав 69 очков. Следующим соперником подопечных Спенсера Карбери станет «Сиэтл», эту игру «Кэпиталз» также проведут на выезде.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Эдмонтоном» провел на льду 16 минут 50 секунд. Результативными действиями российский форвард не отметился. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На данный момент на счету лидера «Кэпс» 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он отстает от Гретцки на 20 голов.

Ранее Овечкин отреагировал на похвалу от Трампа в свой адрес.

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