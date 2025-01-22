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Завершились все матчи игрового дня Лиги чемпионов

«Ливерпуль» одержал семь побед в семи матчах Лиги чемпионов
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Reuters

В общем этапе Лиги чемпионов завершился очередной игровой день.

Английский «Ливерпуль» обыграл «Лилль» со счетом 2:1. Эта победа стала для «Ливерпуля» седьмой в семи турах главного турнира Европы.

В остальных матчах «Монако» обыграло английскую «Астон Виллу» со счетом 1:0, итальянская «Аталанта» обыграла австрийский «Штурм» (5:0), испанский «Атлетико» обыграл немецкий «Байер» (2:1), португальская «Бенфика» уступила» каталонской «Барселоне» (4:5), сербская «Црвена Звезда» уступила нидерландскому ПСВ (2:3), бельгийский «Брюгге» сыграл вничью с итальянским «Ювентусом» (0:0), словацкий «Слован» уступил немецкому «Штутгарту» (1:3), а итальянская «Болонья» обыграла немецкую «Боруссию» со счетом 2:1.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее «Ювентус» переиграл «Милан» в чемпионате Италии.

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