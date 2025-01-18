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«Ювентус» переиграл «Милан» в чемпионате Италии

«Ювентус» обыграл «Милан» со счетом 2:0 в чемпионате Италии
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Global Look Press

«Ювентус» обыграл «Милан» в матче 21-го тура итальянской Серии А.

Встреча, которая состоялась на «Альянц Стэдиум» в Турине, завершилась с результатом 2:0 в пользу хозяев. Оба мяча были забиты во второй половине встречи: сперва отличился 21-летний бельгийский нападающий Самюэль Мбангула, а на 64-й минуте американский хавбек Тимоти Веа удвоил преимущество «Ювентуса».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает восьмую строчку, набрав 31 очко после 20 игр. «Ювентус» провел 21 встречу и имеет в активе 37 баллов, занимая четвертую позицию. Лидирует в национальном чемпионате «Наполи» — у коллектива 47 очков после 20 игр.

В следующем туре первенства страны «Ювентус» в гостях сыграет с лидирующими неаполитанцами. Эта встреча состоится 25 января и начнется в 20:00 по московскому времени. «Милан» 26 числа сыграет дома против «Пармы». Начало этой встречи — 14:30 мск.

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