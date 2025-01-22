«Барселона» обыграла «Бенфику» в Лиге чемпионов, проигрывая по ходу матча 2:4

Каталонская «Барселона» на выезде обыграла португальскую «Бенфику» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 5:4.

На второй минуте матча счет открыл игрок «Бенфики» Вангелис Павлидис. Через 11 минут игрок «Барселоны» Роберт Левандовски точным ударом с пенальти сравнял счет. Еще до перерыва Павлидис оформил хет-трик. Команды ушли на перерыв со счетом 3:1 в пользу «Бенфики».

Рафинья в середине второго тайма отыграл один мяч, но почти сразу в воротах «Барселоны» оказался четвертый мяч. Его в свои ворота срезал Рональд Араухо. Левандовски на 78-й минуте ударом с пенальти сократил счет до минимума, а Эрик Гарсия за четыре минуты до конца основного времени матча сделал счет 4:4. Рафинья уже в компенсированное время вырвал победу, забив мяч в ворота «Бенфики».

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице общего этапа «Барселона» занимает второе место, набрав 18 очков. «Бенфика» идет на 18 месте, имея 10 баллов. Лидирует в таблице английский «Ливерпуль», набрав 21 балл.

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