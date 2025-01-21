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Игра за выживание: «Барселона» гостит у «Бенфики». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» — «Барселона». ОНЛАЙН

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Эпизод матча «Бенфика» — «Барселона» в Лиге чемпионов

Global Look Press
В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» принимает каталонскую «Барселону». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
21 января 23:00
Бенфика
Лиссабон, Португалия
0 : 0
Барселона
Барселона, Испания
Стадион «Да Луш», Лиссабон, Португалия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45

Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В очередном матче седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов лиссабонская «Бенфика» принимает каталонскую «Барселону».

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