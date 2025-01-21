Тренер «Манчестер Юнайтед» сломал телевизор после поражения в матче АПЛ

The Athletic: тренер «МЮ» Аморим сломал телевизор после поражения от «Брайтона»

Главный трене английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сломал телевизор в раздевалке команды после поражения в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) от «Брайтона» (1:3), передает The Athletic.

Специалист подверг игроков критике в раздевалке, сломав в порыве гнева телевизор. Теперь технике потребуется ремонт.

«Юнайтед» уступил «Брайтону» 19 января. В турнирной таблице АПЛ «МЮ» занимает 13 место, набрав 26 очков. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль», набрав 50 баллов. «Форест» и «Арсенал» делят второе место, набрав по 44 очка.

1 ноября Аморим стал новым главным тренером английского «Манчестер Юнайтед». Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года с опцией продления на один год. До этого 39-летний специалист фигурировал в списках потенциальных кандидатов на пост главного тренера «Ливерпуля» и «Вест Хэма».

Португалец тренировал «Спортинг» с марта 2020 года. Ранее он возглавлял «Брагу».

Ранее Аморим не исключил вылета команды из АПЛ.