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Российский журналист назвал экс-игрока «Спартака» преступником

Журналист Орлов назвал экс-игрока «Спартака» Промеса преступником
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Журналист Геннадий Орлов высказался о возможном возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак», назвав его преступником, передает «Спорт-Экспресс».

«Часть спартаковских болельщиков всерьез обсуждает возвращение Промеса. О какой морали может идти речь? Он же преступник. Зачем вам в команде преступник?» — сказал Орлов.

21 декабря Telegram-канал «Трансферы «Спартака» сообщил, что футболист может вернуться в российский клуб уже в зимнее трансферное окно.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня 2024 года. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. 5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

14 февраля 2024 года суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее экс-тренер «Спартака» оценил возможное возвращение Промеса.

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