Экс-тренер «Спартака» оценил возможное возвращение Промеса

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов заявил, что нидерландский футболист Квинси Промес, который ранее выступал за московскую команду, выше классом всех действующих игроков. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Я думаю, что без разницы, в Высшей он лиге играл или нет. Думаю, он все равно в форме, главное, чтобы у него готовность была. Этот футболист по классу выше всех», — заявил Тарханов.

5 сентября Промес официально стал игроком «Дубай Юнайтед», который выступает во второй лиге ОАЭ.

Контракт Промеса со «Спартаком» истек 30 июня. Клуб не стал продлевать с ним трудовое соглашение. Футболист выступал в составе «красно-белых» с 2014 по 2018 год, а также с 2021 по 2023-й.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за то, что он ударил ножом двоюродного брата во время семейной вечеринки.

Ранее «Спартак» поздравил Промеса с днем рождения.