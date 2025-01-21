В «Реал Сосьедад» рассказали о состоянии здоровья российского игрока

Пресс-служба испанского «Реал Сосьедад» заявила, что у футболиста клуба Арсена Захаряна нет новой травмы, но пока нельзя назвать срок восстановления футболиста, передает «Матч ТВ».

«Сроки восстановления будут зависеть от состояния лодыжки. Новой травмы у него нет, просто старая боль в голеностопе», --заявили в пресс-службе клуба.

Захарян получил травму лодыжки на тренировке 17 июля. 4 января он впервые после травмы попал в заявку команды на матч.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В этом турнире россиянин провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее агент Захаряна рассказал, вернется ли футболист в Россию.