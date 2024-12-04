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Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции может стать игроком клуба Первой лиги

Футболист Погба может стать игроком «Торпедо»

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Reuters

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари заявил, что клуб рассматривает вариант с приглашением в команду футболиста Поля Погба, передает «РБ Спорт».

«Погба в «Торпедо»? Это будет бомба. Он сейчас без клуба — мы рассмотрим его кандидатуру, конечно же. Это легенда футбола, он еще может принести пользу», — сказал Ари.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон. Погба сможет играть с марта 2025 года.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее «Ювентус» разорвал контракт с Погба.

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