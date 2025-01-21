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Джокович о победе над Алькарасом на Australian Open: один из самых эпичных матчей

Джокович заявил, что хотел бы сыграть с Алькарасом в финале Australian Open
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Paul Childs/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович после победы над Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Australian Open заявил, что хотел бы сыграть с испанцем в финале, передает «Чемпионат».

«Хочу выразить огромное уважение Карлосу, его достижениям в пока что такой короткой карьере. Я хотел бы, чтобы сегодняшняя встреча была финальной. Один из самых эпичных матчей, в которых я играл», — сказал Джокович.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. За выход в финал Джокович поспорит с представителем Германии Александром Зверевым.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде.

Алькарас — бывшая первая ракетка мира и самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин.

Ранее Илон Маск отреагировал на инцидент с Джоковичем на Australian Open.

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