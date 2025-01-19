Илон Маск отреагировал на инцидент с Джоковичем на Australian Open

Американский миллиардер Илон Маск выразил поддержку бывшей первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, который отказался давать послематчевое интервью на корте на Australian Open из-за оскорблений. Об этом он написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Гораздо лучше просто поговорить с общественностью напрямую, чем проходить через негативный фильтр действующих СМИ», — заявил Маск, отвечая на видеозапись, которую выложил Джокович.

«Действительно», — ответил серб Маску.

19 января Джокович обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче 1/8 финала со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). После игры он отказался давать интервью, а затем в социальных сетях объяснил отказ.

Ведущий официального вещателя турнира Channel 9 Тони Джонс, комментируя песни болельщиков Джоковича, сказал следующие слова: «Новак переоценён. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда». Серб посчитал это оскорблением и заявил, что не будет давать комментариев до принесения ему извинений.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее французский теннисист потерял сознание перед матчем на Australian Open.