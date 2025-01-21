Экс-футболист «Спартака» назвал игрока, с которого надо брать пример

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников заявил, что российским игрокам надо брать пример с футболиста французского «Гавра» Далера Кузяева, передает Metaratings.

«Некоторым нашим игрокам можно поступать как Кузяев. Это тоже вариант, им можно воспользоваться. Иногда надо вытащить себя самостоятельно из комфортной обстановки в непривычную среду», — сказал Прудников.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее Кузяев получил травму в матче чемпионата Франции.