Кузяев получил травму в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник французского «Гавра» Далер Кузяев получил травму голеностопа в матче 16-го тура чемпионата Франции против «Марселя». Об этом сообщил отец футболиста Адьям Кузяев, его слова приводит «Матч ТВ».

«Он завтра только будет МРТ делать. Опухоль должна сойти сперва, а после медобследования уже все станет понятно», — заявил Кузяев-старший.

5 января «Гавр» уступил «Марселю» со счетом 1:5. Российский игрок начал игру в стартовом составе, однако из-за повреждения был заменен на 53-й минуте.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в 12 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее «Гавр» запретил ребенку вход на стадион.