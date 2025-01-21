«Много думал»: Мбаппе объяснил свой провал в «Реале»

Форвард Мбаппе о неудачном старте в «Реале»: я слишком много думал

Французский нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе объяснил, почему его старт в новом клубе выдался неудачным. Его слова приводит журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Моя проблема в том, что в первых матчах я слишком много думал — куда двигаться, в какой зоне находиться, как адаптироваться… А когда ты слишком много думаешь, ты не можешь играть хорошо», — заявил Мбаппе.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее тренер «Реала» дал оценку Мбаппе.