Тренер «Реала» дал оценку Мбаппе

Тренер «Реала» Анчелотти о Мбаппе: он увеличил свою значимость на поле

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что форвард клуба Килиан Мбаппе увеличил свою значимость на поле, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Мбаппе действительно увеличил свою значимость на поле, показывая очень высокий уровень. И это помогает нам всем. Как я уже сказал месяц назад, период его адаптации завершился», — сказал Анчелотти.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

15 октября СМИ сообщили, что Мбаппе подозревается в изнасиловании, которое было совершено в одном из отелей Стокгольма. Статус футболиста в уголовном деле указан «обоснованно подозреваемым», что соответствует самому низкому уровню подозрений. Сам футболист назвал эти обвинения «фейком».

Ранее Мбаппе рассказал о «безумии».