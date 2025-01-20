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В Ростовской области арестовали подозреваемого в педофилии тренера

В Волгодонске арестовали тренера детской спортшколы, подозреваемого в педофилии
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Суд в Ростовской области санкционировал арест тренера детской спортивной школы, который подозревается в педофилии, передает РИА Новости со ссылкой на представителя СУСК России по региону.

«По ходатайству следователя в отношении жителя Волгодонска, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказал представитель СУСК.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, устанавливаются обстоятельства преступлений и новые эпизоды.

Тренер был задержан еще 17 января.

По версии следствия, 62-летний тренер под предлогом выполнения массажа приглашал в свою квартиру трех несовершеннолетних воспитанниц. Там он совершал в отношении них преступления против половой неприкосновенности.

Ранее тренера сборной Украины обвинили в педофилии.

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