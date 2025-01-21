«Свое заберешь»: боец Исмаилов одной фразой отреагировал на поражение Нурмагомедова

Боец Исмаилов одной фразой отреагировал на поражение Нурмагомедова на UFC 311

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поддержал соотечественника Умара Нурмагомедова, который проиграл в бою за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе грузину Мерабу Двалишвили.

«Ты свое заберешь», — написал Исмаилов в комментариях под одним из постов Нурмагомедова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Поединок, который состоялся 19 января в рамках турнира UFC 311 в США, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Как позднее стало известно, по ходу боя в первом раунде россиянин сломал руку. Нурмагомедов признался, что это помешало ему наносить удары.

Тренер Двалишвили Джон Вуд заявил, что подобные травмы не должны волновать, и заявил, что перелом не сыграл какую-то роль.

В главном поединке турнира Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Нурмагомедов заявил, что он не проиграл Двалишвили.