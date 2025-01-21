«Кого это волнует?» Тренер чемпиона UFC о сломанной руке Умара Нурмагомедова

Тренер бойца Двалишвили Вуд о сломанной руке Нурмагомедова: все может произойти

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) грузинского бойца Мераба Двалишвили Джон Вуд предположил, что россиянин Умар Нурмагомедов мог сломать руку в первом раунде чемпионского боя, однако отметил, что не считает это важным моментом. Его слова приводит Submission Radio.

«Думаю, это не сыграло какую-то роль. Да и кого это волнует? Это бой, все может произойти. Может быть, вы неправильно нанесете удар, или кто-то повернет голову, или вы кого-то ударите, в этом и заключается бой», — заявил он.

Бой, который состоялся 19 января в рамках турнира UFC 311, продлился все пять раундов. Двалишвили победил единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Как позднее стало известно, по ходу боя россиянин сломал руку.

В главном поединке турнира Ислам Махачев одолел представителя Бразилии Ренато Мойкано. Махачев в середине раунда перевел поединок в партер, где заставил соперника сдаться. Изначально Махачев должен был подраться с Арманом Царукяном. 17 января Царукян снялся с боя.

Ранее Нурмагомедов заявил, что он не проиграл Двалишвили.