Названа сильнейшая лига мира

Итальянская лига была признана сильнейшей в мире по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала чемпионат Италии сильнейшей лигой в мире. Рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Итальянская Серия A набрала 1992 очка. Второй в рейтинге стал чемпионат Испании (Ла Лига) — у них 1885 баллов. Замкнула тройку сильнейших Английская Премьер-лига (1871). Чемпионат Германии занял в рейтинге пятое место (1606), а Французская лига стала восьмой (1125).

Лучшим клубом по итогам прошлого года IFFHS признала мадридский «Реал».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

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