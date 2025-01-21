Овечкин сфотографировался с амуницией Гретцки

Овечкин сфотографировался со свитером Гретцки в музее «Эдмонтона» перед матчем

«Вашингтон Кэпиталз» на своей странице в социальной сети X показал фотографию российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина, который примерил краги Уэйна Гретцки и сфотографировался с клюшкой легендарного канадца.

Овечкин перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Эдмонтон Ойлерз» посетил музей клуба. Также хоккеист сфотографировался с с джерси Гретцки.

«Когда находишься в Эдмонтоне на исторической погоне, важно отдать дань уважения Великому», — написано в сообщении пресс-службы.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Таким образом, россиянин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Матч между «Эдмонтоном» и «Вашингтоном» состоится 22 января, стартовая сирена прозвучит в 05:00 по московскому времени.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Дональд Трамп назвал Овечкина великим игроком.