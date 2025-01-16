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Седокова не помогала финансово семье Тиммы после его кончины

Юрист Гордон заявила, что Седокова не оказывала финансовую помощь семье Тиммы
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«Комсомольская правда»/Global Look Press

Певица Анна Седокова не оказывала никакую финансовую помощью семье своего бывшего супруга, латвийского баскетболиста Янниса Тиммы. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон в комментарии РИА Новости.

«Считаю, что, если Анна действительно хочет помочь или проинформировать родственников об имуществе, чтобы они зря не гадали, это будет честно и красиво. В этот момент можно будет говорить об Анне, которая страдает и хочет помочь», — заявила она.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее друг Тиммы обратился к Седоковой из-за слов про ад.

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