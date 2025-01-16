Седокова не помогала финансово семье Тиммы после его кончины

Певица Анна Седокова не оказывала никакую финансовую помощью семье своего бывшего супруга, латвийского баскетболиста Янниса Тиммы. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон в комментарии РИА Новости.

«Считаю, что, если Анна действительно хочет помочь или проинформировать родственников об имуществе, чтобы они зря не гадали, это будет честно и красиво. В этот момент можно будет говорить об Анне, которая страдает и хочет помочь», — заявила она.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее друг Тиммы обратился к Седоковой из-за слов про ад.