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«Орал весь самолет»: экс-игрок сборной России Кержаков о самом страшном полете

Экс-игрок сборной России Кержаков вспомнил свой самый страшный полет
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ФК «Кайрат»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков, который работает тренером, вспомнил, какой полет был самым страшным в его жизни. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Когда в «Цюрихе» играл. Зимой мы летели на сборы в Анталью, попали в шторм прямо перед посадкой. Кружили минут 40 в туче: молнии сверкали, а нас кидало, бросало и подбрасывало. Орал весь самолет», — вспомнил Кержаков.

Кержаков — лучший бомбардир в истории сборной России.

Кержаков стал тренером сербского «Спартака» в июне 2023 года. Под его руководством команда одержала пять побед в 14 матчах высшей лиги Сербии. 13 ноября 2023 года был уволен из «Спартака» — на тот момент клуб находился на 11-м месте в турнирной таблице и одержал всего одну победу в семи последних матчах.

До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победами, четыре — поражениями и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

29 мая 2024 года он возглавил казахстанский «Кайрат». Во главе клуба он провел 12 матчей, одержав шесть побед, три раза сыграв вничью и потерпев три поражения. 3 сентября 2024 года Кержаков покинул команду. С тех пор он находится без работы.

Ранее Кержаков рассказал о своих тратах.

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